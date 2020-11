Der ländliche Raum steht seit Langem als Sorgenkind im Zentrum vieler Debatten. Es heißt oft, junge Leute hätten dort mangels attraktiver Angebote für Leben und Lehre keine Perspektive, ältere fühlten sich durch die fehlende Infrastruktur und mangelhafte Verkehrsanbindung rasch abgehängt.

Um das zu überprüfen, gab die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Erfurt eine Studie zum Thema in Auftrag. Um zu erkunden, wie die Stimmung im ländlichen Raum ist, wie die Perspektiven der Menschen dort sind, wie sie ihr Leben und ihren Alltag dort empfinden, den Struktur- und Politikwandel der vergangenen 30 Jahre erlebt haben, sah und vor allem hörte sich Juliane Stückrad eine Woche in Gößnitz um.

Kleinstädte fallen oft durchs Raster

Sie hat an der Universität Leipzig Ethnologie und Kunstgeschichte studiert und promovierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Fach Volkskunde. Der ländliche Raum ist ihr Themenschwerpunkt. Warum aber eine Kleinstadt, wenn es um den ländlichen Raum geht, bei dem man zuerst an entlegene Dörfer denkt? „Weil Kleinstädte wie Gößnitz bei Debatten zu diesem Thema oft durch das Raster fallen. Oft geht es bei solchen Studien um Dörfer – oder um Großstädte. Aber gerade die Kleinstädte wie Gößnitz stärken die ländliche Infrastruktur, halten den Raum sozusagen zusammen“, erklärte Juliane Stückrad bei der Vorstellung ihrer Studie am Donnerstag in Erfurt.

Tolle Gründergeschichten

Gößnitz habe viele Bedingungen erfüllt: „In Gößnitz kann der Umgang einer Stadt mit der Deindustrialisierung der 1990er-Jahre und einem rasanten Bevölkerungsrückgang beispielhaft erkundet werden. Trotz düsterer Prognosen bezüglich der Bevölkerungsentwicklung gibt es tolle Gründergeschichten und ein durch private Initiativen getragenes, kulturelles Leben. Die Einwohner setzten zudem in der Gebietsreform ihren eigenen Akzent und sich erfolgreich gegen den Zusammenschluss mit Schmölln zur Wehr.“

Um Identität ringen

Natürlich hätte man das Buch lieber in Gößnitz präsentiert, um mit den Einwohnern und Protagonisten der Studie gleich ins Gespräch zu kommen, aber durch die Corona-Maßnahmen musste diese Idee verschoben werden – soll aber so schnell wie möglich nachgeholt werden, versicherte Irina Mohr, die Leiterin des Thüringer Landesbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kleinstädte wie eben Gößnitz würden derzeit oft um ihre Identität, ihre Rolle ringen, da weiterhin Einwohnerzahlen sinken und Infrastruktur wegbricht. Für Gößnitz gelte das aber nur bedingt, verwies Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) bei der Vorstellung der Studie auf Gößnitzer Erfolge. „Es ziehen mittlerweile mehr Leute zu uns als weg“, so Scholz. Dadurch schwäche sich die Verkleinerung der Einwohnerzahl spürbar ab.

Mit S-Bahn schnell in Leipzig

Und verkehrstechnisch sei Gößnitz hervorragend angebunden: Bundesstraßen und Autobahnen führten in alle vier Himmelsrichtungen und mit der halbstündlichen S-Bahn sei man bequem und schnell mitten in Leipzig. Für viele Beschäftigte des VW-Werks in Mosel sei Gößnitz die neue Heimat geworden: „Derzeit ist kein Wohngrundstück mehr frei“, so Scholz.

Um den Alltag in Gößnitz zu erleben und die Rolle der Einwohner zu sehen, betrachtete Juliane Stückrad die Stadt als Bühne und erlebte die Einwohner als Akteure in ihren unterschiedlichen Rollen. Und stellte dabei an sich selbst einen Perspektivwechsel fest: „Mein erster Eindruck war durchaus geprägt von leerstehenden, verwahrlosten Häuserzeilen und Fabrikgebäuden. Es galt nun, den geöffneten Geschäften, Gasthöfen, sanierten Häusern, den öffentlichen und privaten Grünflächen genauso viel Aufmerksamkeit zu schenken, um nicht nur die problematischen, sondern auch die unproblematischen Bereiche des Gößnitzer Alltags zu ergründen“, schreibt sie in ihrer Studie. Die ist aber keine trockene Abhandlung von Statistiken und Zusammenhängen, theoretischen Ursachen und praktischen Folgen, sondern eher eine lebendige Momentaufnahme.

Denn für ihre Studie hat Juliane Stückrad in der einwöchigen Recherche Dutzende Gößnitzer befragt, nein, sich mit ihnen unterhalten, ihnen zugehört. Die unzähligen Erinnerungen, Meinungen und Schicksale zeichnen ein differenziertes Bild von Gößnitz, mal mit mehr, mal mit weniger Perspektive. Allerdings lassen die oft sehr persönlichen Aussagen wohl keinen generellen Schluss auf die gesamte Stimmungslage zu. Zu oft bleiben die Meinungen der Befragten unkommentiert stehen, verlieren durch die Anonymisierung oft ihre Wirkung, wirken stereotyp. Dennoch ergeben die vielen Bilder ein vielfältiges Bild von Gößnitz. Bekannter dürfte die Stadt dadurch auf jeden Fall werden.

Die Studie kann bei der Friedrich-Ebert-Stiftung angefordert (0361-59 80 20) und im Internet kostenlos heruntergeladen werden: https://www.fes.de/landesbuero-thueringen/publikationen