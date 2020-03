Schmölln. Baumarktbereiche werden nun markiert, Sicherheitspersonal wird eingestellt. Unternehmen will so die Gesundheit der Kundschaft sichern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt: Leitermann-Baumarkt bleibt in Schmölln geöffnet

Bis auf Weiteres bleiben die Leitermann-Baumärkte an allen Standorten geöffnet. So auch in Schmölln. Vor dem Hintergrund der Krise durch das Coronavirus ist die Warenversorgung in den Märkten gesichert, teilt das Unternehmen mit.

Nennenswerte Lieferengpässe seien bisher nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei liege dem Unternehmen das Wohl der Kunden am Herzen. So setzt man bei Leitermann das Desinfektions- und Abstandsgebot um. Vor allem bei Letzterem ist das Unternehmen auf die Mithilfe der Kunden angewiesen. Um den Abstand von zwei Metern je Kunde einzuhalten, wurden in den entsprechenden Bereichen, beispielsweise an der Kasse, Markierungen angebracht. Zusätzlich wird in den Märkten Sicherheitspersonal bereitgestellt, welches im Zweifelsfalle Kunden auf das Abstandsgebot hinweisen wird. Live-Blog Coronavirus: 131 Infizierte - Thüringen lässt landesweit Gaststätten schließen Wie ein Volkswagen-Zelt am Flugplatz Altenburg-Nobitz zur Fakenews wird Das Team von Leitermann bittet seine Kunden den Anweisungen des Personals zu folgen. Mit der Umsetzung des Desinfektionsgebotes organisiert Leitermann die regelmäßige Desinfektion von Kassenbereichen, Scannern oder Ladentheken in den Märkten. „Trotz der außergewöhnlichen Situation wollen wir in unseren Bau- und Heimwerkermärkten allen Kunden einen sicheren Einkauf ermöglichen“, sagt Stephan Lichtenstein von der Leitermann-Geschäftsleitung. Vor allem ältere Kunden aus der sogenannten Risikogruppe können zusätzlich auch jederzeit auf die Onlineangebote unter zurückgreifen. Kontakt: www.leitermann.de Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.