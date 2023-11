Tiefbauarbeiten stehen in Kosma an.

Letzte Runde in Kosma eingeläutet

Kosma/Altenburg. Startschuss für dritten Bauabschnitt für neues Abwassernetz in Kosma

Im Altenburger Ortsteil Kosma gehen die Abwassererschließungsmaßnahmen in die letzte Runde. Am Montag, dem 6. November, beginnt der dritte, finale Bauabschnitt.

Im ersten Abschnitt Anfang November wird es zunächst zu einer halbseitigen Sperrung des Bereiches Hauptstraße zwischen Kreuzungsbereich Bergstraße und Abzweig Pfarrring kommen. Dabei wird der Verkehr in beiden Richtungen an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Einfahrt in den Pfarrring wird nur über die westliche Hauptstraße (L1362) möglich sein.

Die Arbeiten werden abschnittsweise ausgeführt, der Bauabschluss wird voraussichtlich Ende 2024 erfolgen können, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit.

Die skizzierten Maßnahmen sind ein Gemeinschaftsprojekt des Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetriebes Altenburg (WABA) und der Stadt.

Ab Montag, 6. November, bis 24. November bleibt die Hauptstraße gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt der Landesstraße (L 2171) zwischen dem Ortsausgang Kosma und der Geraer Landstraße (L1362). Die Zufahrt nach Kosma über die Schmöllnsche Landstraße ist gewährleistet.

Ebenfalls ab Montag bis voraussichtlich zum 8. Dezember wird der Pfarrring zur Einbahnstraße. Dabei ist die Zufahrt aus Richtung Bergstraße/Hauptstraße nicht möglich.