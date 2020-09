Letztes Orgelkonzert der aktuellen Saison in Altenburg

Die Reihe der wenigen Orgelkonzerte der diesjährigen Saison beschließt am Samstag, 3. Oktober, der Organist Roland Börger aus Leipzig.

Börger, geboren in Santiago de Chile, erhielt während der Schulzeit seine erste musikalische Ausbildung im Conservatorio Nacional de Música seiner Heimatstadt. In Freiburg im Breisgau studierte er Kirchenmusik, Chor- und Orchesterdirigieren.

Seit 2001 lehrt er außerdem als Gastprofessor an der „Royal Academy of Music“ London, seit 2010 als Dozent für historisches Orgelspiel an der Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale). Zahlreiche Konzerte als Dirigent und Organist führten ihn ebenso wie seine Jurorentätigkeit bei Wettbewerben und die Leitung von Kursen in mehrere Länder Europas, nach Südkorea und Südamerika. Darüber hinaus liegen CD-Produktionen und Mitschnitte verschiedener Rundfunksender vor.

Roland Börger widmet sich im Orgelkonzert ausschließlich Werken von Johann Sebastian Bach. Das Konzert ist auf 60 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses (Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr) und online unter www.altenburg-travel zu erwerben.

Für eventuelle Restkarten öffnet die Konzertkasse 16 Uhr an der Schlosskirche. Der Konzertbesuch ist nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich.