Letztmalig werden „Summertime“ und „Extrawurst“ in Altenburg und Gera gespielt

Robert Herrmanns (von links) als Matthias Scholz, Manuel Kressin als Dr. Heribert Bräsemann und Philipp Andriotis als Erol Oturan in der Komödie "Extrawurst", die in Gera zu sehen ist.

Altenburg/Gera. Theatertipps zum Wochenende 20. bis 22. August in Altenburg und Gera.

Das Konzert „Summertime“ ist am 20. August um 19.30 Uhr (gegebenenfalls sind Restkarten verfügbar) und am Samstag, 21. August, um 14.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg sowie am Samstag, 21. August, um 20 Uhr und letztmalig am Sonntag, 22. August, um 14.30 Uhr vor der Bühne am Park Gera zu erleben. Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera musiziert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Ruben Gazarian. Als Solisten treten Hendrik Schnöke (Klarinette) und Jeannette Wernecke (Sopran) auf.

Erklingen werden sommerliche amerikanische Musik von Aaron Copland und George Gershwin sowie Broadway-Songs zum Beispiel aus „Der Zauberer von Oz“, „West Side Story“, „Show Boat“, „Porgy and Bess“ und „Cabaret“.

Die schwarzhumorige Komödie „Extrawurst“ wird am 20. August um 19.30 Uhr, am 21. August um 14.30 Uhr und letztmalig am 22. August um 19.30 Uhr vor der Bühne am Park Gera aufgeführt. Amüsant, pointiert und temporeich spielt das deutschlandweit erfolgreiche Theaterstück mit gesellschaftlichen Vorbehalten und versteckten Vorurteilen.

Soll in einem Tennisclub wirklich ein zusätzlicher Grill angeschafft werden, nur weil man dem einzig türkischstämmigen Vereinsmitglied nicht zumuten kann, dass sein Grillgut auf demselben Grill liege wie das Schweinefleisch?

Die Komödie stammt aus der Feder der beiden Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob, die erfolgreich fürs Fernsehen („Stromberg“, „Pastewka“ und „heute-show“) geschrieben haben.

Karten für alle Vorstellungen bis zum 29. August sind im Vorverkauf an den Theaterkassen Gera und Altenburg, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) und 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online über www.theater-altenburg-gera.de erhältlich.

Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.