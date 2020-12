Lieferengpässe sorgen für lange Gesichter im Altenburger Land

Die Nachfrage nach den kostenfreien Masken ist seit Tagen hoch. Doch wegen Lieferengpässen kommen die Apotheken in Schmölln mit dem Bedarf nicht mit.

Schmölln. Am Dienstag startete die kostenfreie Verteilung von FFP2-Masken an Risikopatienten. Viele hatten Pech.

Gleich drei handgeschriebene Hinweis-Schilder hängen an den Fenstern der Schlossapotheke in der Schmöllner Mittelstraße. Dennoch kommen fast im Minutentakt Kunden herein und fragen nach den kostenlosen Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2. Sie werden freundlich, aber bestimmt darauf verwiesen, dass man frühestens Ende der Woche eine Lieferung erwartet.