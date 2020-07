Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linda als Schmöllner Anlaufpunkt für künftige Klassentreffen

Schmölln. Am 15. Juli 2020 pflanzten die 27 Mädchen und Jungen der Klasse 4b der Grundschule Schmölln eine Winterlinde auf dem Schmöllner Pfefferberg. Am Fuße des Ernst-Agnes-Turmes verabschiedeten sie sich damit von ihrer Grundschulzeit, mit Beginn des neuen Schuljahres wechseln sie in die Regelschule oder ans Gymnasium. Auf die Idee, ein Bäumchen als Erinnerung zu pflanzen, kamen die Kinder im Schullandheim Gera-Ernsee, wo sie in ihrem letzten Grundschuljahr eine Woche verbrachten. In den kommenden Jahren soll die Winterlinde, die übrigens auf den Namen Linda getauft und mit einem Schild versehen wurde, als Anlaufpunkt bei künftigen Klassentreffen dienen. Finanziert wurde der Baumkauf übrigens von den Eltern der Grundschüler.