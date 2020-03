Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lindenau-Museum Altenburg ist bald verwaist

Die Räumung des Lindenau-Museums geht in großen Schritten voran. Die Gipsabgüsse sowie die grafische Sammlung sind bereits umgezogen, aktuell werden auch die letzten Gemälde aus dem Haus in der Gabelentzstraße in das neue Depot des Kunstmuseums transportiert.

Teil der Sammlung landet in Hochsicherheitsdepot

Unter den umziehenden Werken befinden sich hunderte von groß- und kleinformatige Arbeiten verschiedenster Künstler. Unter den wachsamen Augen der Restauratoren werden die Gemälde behutsam abgehangen, eingepackt und abtransportiert. So konnten mit Beginn der Woche bereits zwei Drittel des Bestands an Gemälden aus dem altehrwürdigen Museumsgebäude in das neue Depot in Altenburg geschafft werden. Ein kleiner Teil der Kunstwerke sowie die wissenschaftliche Bibliothek mit ihren 35.000 Bänden wurde aus Kapazitätsgründen in einem Hochsicherheitsdepot bei Meiningen eingelagert. Dies ist bereits abgeschlossen.

Im Verlaufe des Monats sollen nun die wenigen noch verbliebenen Gemälde umgelagert werden, Ebenso wird mit den Keramiken und kleinen Skulpturen verfahren, die noch in dieser Woche folgen sollen. Für derlei aufwendige Umzugsaktionen bedarf es neben den Händen der Museumsmitarbeiter auch der Hilfe erfahrener Logistiker. Eine besondere Herausforderung stellen in dieser Hinsicht beispielsweise die großformatigen Werke Johann Andreas Herrenburgs dar. Seine klassizistisch beeinflussten Gemälde waren bis zuletzt in den Ausstellungsräumen des Lindenau-Museums zu sehen.

Auch sie wurden nun in das neue Depot gebracht. Seine drei Arbeiten, die allesamt eine Höhe von knapp zwei Metern messen, gehören damit zu den größeren Werken der Sammlung. Sie zeigen antike Bauwerke aus Griechenland, Italien und Ägypten. Ursprünglich wurden sie für das „Römische Haus“ in Leipzig angefertigt.

Erste Eröffnung zur Museumsnacht geplant

Zur Museumsnacht am 13. Juni – so die aktuelle Planung – soll das Interim seinen neuen Dauerausstellungsbereich in der Kunstgasse 1 eröffnen. Für die Zeit bis zur Wiedereröffnung des alten Gebäudes – Museumsdirektor Roland Krischke rechnet mit dem Jahr 2024 – wird also dieses Ausweichquartier die erste Adresse für kunstinteressierte Altenburger und Gäste sein.

Währenddessen präsentiert sich das Lindenau-Museum auch mit Werkschauen in anderen Häusern: Noch bis zum 15. November 2020 werden in Saarbrücken Tafelbilder der Italienischen Meister gezeigt. „Wir haben gerade viele internationale Leihanfragen, zum ersten Mal aus dem Metropolitan Museum in New York“, freut sich Krischke. Auch Ausstellungsmacher aus Dänemark und Ungarn seien etwa an Gemälden interessiert. Und die Korkmodelle, die das Lindenau-Museum aufbewahrt, sollen während der Schließung in Jena gezeigt werden.