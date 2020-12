Altenburger Land: Linke kritisieren Landrat

Altenburg. Partei will bei der nächsten Wahl um den Chefsessel im Landratsamt kämpfen.

Am vergangenen Samstag, 19. Dezember, traf sich die Linke-Kreistagsfraktion im Altenburger Land im virtuellen Raum, um über die bisherige Wahlperiode und die kommenden Aufgaben zu beraten.

Dazu erklärte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Ralf Plötner, im Nachgang in einer Pressemitteilung: „Wir haben uns gemäß unserem Wahlprogramm in der bisherigen Wahlperiode unter anderem für einen starken öffentlichen Nahverkehr, den Ausbau der Sozialarbeit und den Erhalt von Schulstandorten eingesetzt. Durch unsere Nachfragen wurden Mängel offenbar, zum Beispiel beim teilweise desolaten Brandschutz an unseren Schulen. Wir sind im Altenburger Kreistag das soziale Gewissen der Kommunalpolitik.“

Gestaltungsräume für das Altenburger Land

In der Klausur blickten die linken Kreistagsmitglieder und berufenen Bürger auf die weiteren Aufgaben in der Kreispolitik. So werde es mit den zusätzlichen Millionen, die durch das sogenannte Strukturstärkungsgesetz Kohleregion kommen, Gestaltungsräume für den gesamten Kreis geben.

Für den im jüngsten Kreistag verabredeten Nachtragshaushalt werde sich die Fraktion für die Ausfinanzierung des Jugendförderplans einsetzen und wichtige Brandschutzmaßnahmen an Schulen vorantreiben, heißt es in der Mitteilung der Fraktion.

Intransparente und nicht nachvollziehbare Handlungen

Die bedrohliche Situation im Landkreis, welche durch die hohen Infektionszahlen durch das Coronavirus alle an die Belastungsgrenze bringt, wurde ebenfalls intensiv diskutiert, heißt es.

„Aufgrund der intransparenten und häufig nicht nachvollziehbaren Handlungen durch den Landrat haben wir mit Blick auf zukünftige Wahlen auch offen über potenzielle Kandidaturen gesprochen. Dabei haben wir als Partei Die Linke im Altenburger Land geeignetes Personal und werden frühzeitig Entscheidungen beim Kampf um das Landratsamt treffen“, so der Fraktions- und Kreisvorsitzende der Linkspartei, Ralf Plötner, abschließend.