Literarisch und musikalisch an Altenburger Dichterin erinnern

Um den 250. Geburtstag der Dichterin Sophie Mereau-Brentano, die am 28. März 1770 in Altenburg geboren wurde, zu feiern, lädt das Theater Altenburg Gera zu zwei literarisch-musikalischen Veranstaltungen ein: Am Weltfrauentag am Sonntag, 8. März, findet um 11 Uhr im Logenhaus Altenburg das fünfte Kammerkonzert und am selben Tag um 16 Uhr das 276. Foyerkonzert im Theater Gera (Konzertsaalfoyer) statt.

Junge Dichterin kommt durch Heirat von Altenburg nach Jena

Schauspielerin Vanessa Rose wird Gedichte und Tagebuchtexte lesen. Claudia Müller (Mezzosopran), Kathrin Osten (Flöte) und Thomas Wicklein (Klavier) werden Vertonungen und Miniaturen von Ludwig van Beethoven, Carl Friedrich Zelter und Olav Kröger aufführen. Dabei erklingt auch „Feuerfarb“ – eine Komposition des Jubilars Beethoven, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr ebenfalls zum 250. Mal jährt – nach einem Gedicht von Sophie Mereau-Brentano.

Mereau-Brentano ist eine der bedeutendsten Vertreterinnen der literarischen Romantik und war als solche zu ihren Lebzeiten weithin bekannt und beliebt. Von Altenburg aus kam die junge Dichterin durch die Heirat mit dem Universitätsbibliothekar Friedrich Ernst Karl Mereau nach Jena, einem damals wichtigen literarischen Zentrum, wo sie sowohl im Umfeld der Universität als auch in weiteren gesellschaftlichen Kreisen zu einem geistigen Vorbild und Mittelpunkt wurde.

Von Goethe bewundert

Sie war als Schriftstellerin nicht nur sehr produktiv, sondern ebenso anerkannt und erfolgreich ‒ so konnte sie sich nach ihrer Scheidung von ihren Einkünften als Schriftstellerin selbst versorgen und wurde damit zu einer der ersten anerkannten Berufsschriftstellerinnen überhaupt. Sie wurde von Johann Wolfgang von Goethe bewundert, korrespondierte mit Friedrich Schiller und pflegte Freundschaften zu Friedrich Schlegel, Achim von Armin und Clemens Brentano, den sie 1803 heiratete.

Um diese bedeutende Thüringerin wieder zurück ins Bewusstsein zu bringen, wurde schon 2014 in Altenburg ein literarisch-musikalisches Programm aufgeführt und Geld für eine Gedenktafel gesammelt, die inzwischen am Ort des Geburtshauses von Sophie Mereau-Brentano am Theaterplatz in Altenburg an die Dichterin erinnert.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.