Live-Lesung zum Abschluss der Fallada-Sonderschau auf Posterstein

Posterstein. Am Sonntag im Museum: Letzte Führung durch Kabinett-Ausstellung mit anschließendem Blick in Planungen und Konzept für historische Heilanstalt

Zum Abschluss der Fallada-Ausstellung im Museum Burg Posterstein wird gelesen. Und zwar über die Entstehung und das Konzept der historischen Heilanstalt Tannenfeld.

Die Hans Fallada-Ausstellung auf Burg Posterstein geht am Sonntag, 12. November, 16 Uhr, zu Ende. Um 14 Uhr findet noch einmal eine Führung durch die Sonderschau statt. Anlässlich des 130. Geburtstages des Schriftstellers in diesem Jahr widmet sich das Museum Burg Posterstein der Schau „Hans Fallada – Familienbilder. Wie aber bestehe ich vor Dir, sehr liebe Verwandtschaft –?!“ der Hans-Fallada-Gesellschaft.

In seiner frühsten Jugend, noch vor Beginn seiner Autorenkarriere, verbrachte der junge Rudolf Ditzen längere Zeit in der Nervenheilanstalt in Tannenfeld. Dazwischen absolvierte er auf dem Rittergut Posterstein eine landwirtschaftliche Ausbildung. Zur Kabinett-Ausstellung „Hans Fallada – Familienbilder” erschien zudem das Buch „Hans Fallada in Tannenfeld und Posterstein”. Es stellt ausschließlich Rudolf Ditzens Zeit in der Tannenfelder Klinik und seine Ausbildungsjahre auf dem Rittergut Posterstein in den Mittelpunkt. An Hand von Briefen und Dokumenten wird diese Zeit lebendig.

Zum Abschluss der Schau wartet das Museum Burg Posterstein aber vor allem mit einer Live-Ausgabe des Museumspodcasts „LeseZEIT auf Burg Posterstein” auf – diesmal wird aus den Bauplänen der Heilanstalt in Tannenfeld gelesen. Die Historikerin Franziska Huberty liest aus historischen Dokumenten des Landesarchivs Thüringen, Staatsarchiv Altenburg. Darin schilderte der Anstalt-Begründer Dr. Arthur Tecklenburg anschaulich sein Konzept und die Architektur der Nervenheilanstalt in Tannenfeld, in der auch der junge Rudolf Ditzen, der spätere Schriftsteller Hans Fallada, in Behandlung war.

Im Staatsarchiv Altenburg existiert eine Akte zu den Plänen des Arztes Dr. Arthur Tecklenburg, der um 1900 Schloss Tannenfeld zu einer Privat-, Heil- und Pflegeanstalt für Nerven-, Gemüts- und Geisteskranke umbaute. Gegenüber der Regierung des Herzogtums Sachsen-Altenburg beschrieb Tecklenburg ausführlich seine Pläne und den Bedarf für eine moderne Anstalt zur Heilung von Geisteskranken in Mitteldeutschland.

Zunächst war an die Aufnahme von 15 Patienten gedacht. Tecklenburg kategorisierte in seiner Konzeption der Anstalt die Patienten in vier Gruppen und machte deutlich, in welcher Weise der zuständige Bezirksarzt eingebunden werden sollte. Der Arzt beschrieb eine offene psychiatrische Behandlung, die auf Freiwilligkeit, Beschäftigung und Bewegung setzte. Franziska Huberty, Historikerin im Museum Burg Posterstein, gibt an diesem Nachmittag Einblicke in die Geschichte der Heilanstalt und liest aus Originaltexten der Akte.

Die Lesung findet am 12. November, 15 Uhr, im Café „Zur eisernen Bank“ im Herrenhaus Posterstein statt. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung unter 034496/2 25 95 wird gebeten.