Löbichau: Tierwohl wird zu Wettbewerbsnachteil

Gerd Junghanns erläutert, wie die Ferkel in der Maschine fixiert werden müssen, mit deren Hilfe sie in Narkose versetzt werden.

Löbichau. Ab 1. Januar 2021 gilt für Schweinezüchter ein neues Gesetz: Während es bislang reichte, Ferkeln vor der Kastration ein Schmerzmittel zu verabreichen, müssen sie nun vor dem Eingriff in Vollnarkose versetzt werden. Das soll für die Tiere besser sein, wie es heißt.

„Das Schlimme ist die Zeit. Was bisher drei Sekunden gedauert hat, kostet uns jetzt drei Minuten“, sagt Gerd Junghanns. Der Leiter der Schweinezuchtanlage Löbichau, in der die 1300 Sauen jährlich etwa 35.000 Ferkel zu Welt bringen, kann angesichts der neuen Regelung nur mit dem Kopf schütteln. „Ich verstehe nicht, dass örtliche Betäubung, wie sie in der Humanmedizin zugelassen ist, in der Tierhaltung nicht erlaubt ist.“

Doch nicht nur Zeit kostet die neue Methode die Bauern, sondern auch Geld. „Allein die Maschine hat 10.000 Euro gekostet“, so Junghanns. Zwar habe es eine 5000-Euro-Förderung gegeben, dennoch bleibt ein großer Betrag an den Landwirten hängen.

Die Technik wird gebraucht, um die Ferkel vor der Verabreichung des Narkosemittels zu fixieren. Beim Anblick des Gerätes drängt sich die Frage auf, ob die Tiere nicht in Panik verfallen, wenn sie dort eingespannt werden. „Meiner Meinung nach ist der Stress für das Tier, ehe man es betäubt hat, viel größer. Die Ferkel wehren sich natürlich sehr“, sagt Gerd Junghanns. Klar sei der Schnitt auch schmerzhaft, ähnlich wie beim Ohrlochstechen. Deshalb gab es ja das Schmerzmittel für die Tiere „Nach dem Schnitt ist das Ferkel gleich wieder losgerannt.“

Notwendig sei die Kastration der Ferkel, weil man den Ebergeruch, den manche männliche Tiere an sich tragen, verhindern will. Denn Fleisch mit Ebergeruch lasse sich nicht vermarkten. Das Gleiche gelte für Eberfleisch, bei dem man den unangenehmen Geruch mit Hilfe einer anderen Behandlung verhindern will. „Da wird die Vorstufe eines Hormons gespritzt, damit das Tier kein richtiger Mann wird“, erklärt Gerd Junghanns.

Für deutsche Landwirte bedeute das neue Gesetz einen Wettbewerbsnachteil, weil sie nun viel teurer als ihre Berufskollegen etwa in Dänemark oder Holland produzieren müssen. Technik, höherer Zeitaufwand bei der Kastration und nicht zuletzt die Lehrgänge, die von drei Mitarbeitern besucht werden mussten, summieren sich. Demzufolge wird deutsches Schweinefleisch künftig teurer werden als das aus den Nachbarländern. Ob das dem Verbraucher vermittelt werden kann, sei fraglich. Hiesige Landwirte fürchten eher, dass sich die Kunden gegen deutsches Fleisch entscheiden und lieber zum preiswerteren aus dem Ausland greifen.

Die neue Kastrationsvorschrift sei zudem nur eine von vielen Regelungen, die es nur hier gebe oder die hier eingeführt werden sollen. Gerd Junghanns nennt beispielsweise die Ferkelschutzbügel, in denen die Muttersauen stehen. Dadurch könnten sie nicht aus Versehen ihren Nachwuchs erdrücken. Bis zu 25 Prozent eines Wurfes seien vor der Einführung dieser Methode zu Tode gekommen; jetzt seien es um die zehn Prozent. Künftig wird es in Deutschland nur noch erlaubt sein, die Schutzbügel in der ersten Woche nach der Geburt einzusetzen – Junghanns fürchtet, dass die Zahl der getöteten Ferkel dann wieder rapide steigen wird.