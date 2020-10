Lohmaer Teich als grüne Oase am Radwanderweg

Der Dorfteich in Lohma hat sich zu einem idyllischen Fleckchen entwickelt. Zu verdanken ist das fünf Engagierten, die das Gewässer gepachtet haben und sich seit vielen Jahren darum kümmern. Zu ihnen gehört Wolfgang Großmann. „Uns gefällt der Teich einfach, er ist eine richtige kleine Oase geworden", freut er sich. Erst vor kurzem schafften die Pächter eine hölzerne Waldschänke inclusive Fahrradständer an, die Spaziergänger und Radfahrer zum Verweilen am Teich einlädt. Eine Bereicherung, schließlich liegt das Gewässer direkt an der Radwanderstrecke Schmölln – Posterstein. Um die Waldschänke anzuschaffen, konnten die Ehrenamtler 300 Euro als Förderung der Stadt Schmölln in Anspruch nehmen. Seit wenigen Tagen frisch gestrichen sind zudem zwei Stege, die ins Gewässer führen.