Um den Winterdienst in Lumpzig absichern zu können, schafft Schmölln einen Traktor an.

Hauptsächlich für den Winterdienst in Lumpzig schafft Schmölln jetzt für 63.800 Euro einen Traktor an. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt haben am Montagabend mehrheitlich grünes Licht dafür gegeben. Die Firma New-Tec Ost aus Schmölln hat den Zuschlag erhalten.