„Mach Dir einen Kopf“ und forsche

Moritz Irrgang (12) und Leonard Schneider (11) nahmen mit ihrem Projekt "Stromfresser im Haushalt" teil und gewannen den 3. Preis in Physik.

Rositz/Schmölln. Auftakt zur 59. Runde vom Nachwuchswettbewerb Jugend forscht 2024 und dem 30. Regionalwettbewerb in Ostthüringen

Unter dem Motto „Mach Dir einen Kopf!“ startet Jugend forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich junge Menschen mit Freude und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb online anmelden.

Neugierde reicht für den Anfang

Kinder und Jugendliche müssen kein zweiter Einstein sein, wenn sie bei Jugend forscht mitmachen möchten. Sie sollen aber neugierig und kreativ sein und auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Wenn sie leidenschaftlich gern forschen, erfinden und experimentieren, dann ist der Wettbewerb genau das Richtige für sie.

Die Botschaft an den Forschungsnachwuchs lautet: Worauf wartet Ihr? Probiert euch aus. Mach Dir einen Kopf – bei Jugend forscht.

Am Wettbewerb können junge Menschen bis 21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schüler müssen im Anmeldejahr mindestens die 4. Klasse besuchen. Zugelassen sind sowohl Einzelpersonen als auch Zweier- oder Dreierteams. Anmeldeschluss für die neue Runde ist der 30. November.

Ein Thema frei nach Wahl

Beim Wettbewerb ist das Forschungsthema frei wählbar, muss sich aber einem der sieben Fachgebiete zuordnen lassen: Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik sowie Technik.

Der 30. Regionalwettbewerb Ostthüringen findet am 29. Februar und 1. März 2024 im Kulturhaus Rositz statt. Wer hier gewinnt, tritt auf Landesebene in Jena an.

Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale Ende Mai 2024. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben.

In Ostthüringen wird der von der Wirtschaft ausgerufene und getragene Wettbewerb von über 95 Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen finanziell und materiell unterstützt. Auf dieses Engagement setzt der Patenträger Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland auch in diesem Jahr.

Die Teilnahmebedingungen, das Formular zur Onlineanmeldung sowie weitere Infos unter: www.jugend-forscht.de oder: www.jufo.rositz.de