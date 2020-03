Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

März-Statistik noch ohne Corona-Krise

Die Arbeitsmarktzahlen für den Monat März im Bereich der Arbeitsagentur Altenburg-Gera spiegeln nicht die aktuelle Situation wider. Agenturchef Stefan Scholz: „Die Daten zum Arbeitsmarkt werden immer zu einem festgelegten Stichtag zur Monatsmitte erhoben und verarbeitet.“ Für März sei dies der 12. des Monats gewesen. „Die Corona-Krise setzte erst nach diesem Stichtag ein“, so Scholz. Weshalb die aktuelle Statistik die Auswirkungen der Pandemie nicht widerspiegeln. „Bereits nach den ersten zwei Wochen des Ausnahmezustands hat sich das Bild aber vollständig überholt. Im statistischen Datenmaterial der Bundesarbeitsagentur werden die Auswirkungen jedoch frühestens ab dem nächsten Monat sichtbar werden“, erläutert der Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera die Situation. Laut Scholz sind die Auswirkungen der aktuellen Krise auf den Arbeitsmarkt in Ostthüringen nicht seriös abschätzbar. Angesichts der in weiten Teilen ruhenden Wirtschaft bleiben Neu- und Wiedereinstellungen vorerst aus. „Zudem stellen wir einen leichten Anstieg bei den Arbeitslosneumeldungen fest. Wie sich das in den kommenden Wochen weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.“ Zum 12. März 2020 waren die Arbeitslosenzahlen überall im Agenturbezirk rückläufig

Im Altenburger Land hatte sich die Arbeitslosigkeit von Februar auf März um 121 auf 3.038 Personen verringert. Das waren 451 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im März 6,7 Prozent. Dabei meldeten sich 638 Personen arbeitslos. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2154 Arbeitslosmeldungen, dem gegenüber stehen 2022 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März geringfügig gestiegen, und zwar um drei auf 755. Arbeitgeber meldeten im März 159 neue Arbeitsstellen, 62 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 447 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 276.