Auch in der kalten Jahreszeit muss es nicht grau und eintönig sein. Zwar möchte uns wieder einmal ein gemeines, kleines Virus die Laune verderben. Doch kein Grund, zu Hause in der eigenen abgekapselten Blase zu sitzen und an die öde Decke zu starren. Die liebe Sonne und herrlich bunte Wälder laden uns dieses Wochenende zu einem Spaziergang ein.

Für mich war diese Woche die Begegnung mit dem Trauerredner Carsten Riedel eine ganz besondere. Sehr spannend ist sein facettenreiches Berufsleben. Er war nicht nur als TV-Moderator tätig, sondern veranstaltet auch exklusive Hochzeiten in Ägypten oder auf Ibiza. Gerade die Schilderungen Riedels aus seinem Berufsalltag als Trauerredner waren eindrucksvoll. Ein Trauerredner spendet Halt und Trost und gibt dem Verstorbenen die letzten würdevollen Worte. Einen rücksichtsvollen Umgang wünschen sich derzeit viele Menschen. Das ist mir auch in den Umfragen zur Thematik zum erneuten Lockdown deutlich geworden. Aus vielen Menschen spricht die Unsicherheit. Einfach mal drüber zu reden, hilft den Leuten. Der Lockdown kann gerade jetzt eine Chance sein, einfach mal wieder kreativ zu werden. Auch wenn ich den guten Freund nicht sehen kann, darf ich ihn anrufen, per Videochat kontaktieren oder ganz altmodisch und umso persönlicher eine Postkarte schreiben.