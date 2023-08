Mann geht mit zwei Messern in Altenburg auf 44-Jährigen los – Angreifer festgenommen

Altenburg. Mehrere Streifwagen mussten wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Altenburg ausrücken. Die Bilanz: Zwei Verletzte und eine Festnahme.

Ein Mann soll in Altenburg mit zwei Messern auf einen Mann losgegangen sein. Der 33-Jährige sprach am Mittwochabend unvermittelt einen 45-Jährigen an und bedrohte ihn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach schlug der Mann dem 45-Jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser zu Boden ging, und trat dann auf ihn ein. Dem Begleiter des Mannes, einem 44-Jährigen, schlug der 33-Jährige den Angaben zufolge auch wiederholt ins Gesicht und zog dann die Messer.

Der Verdächtige flüchtete laut Polizei zunächst, konnte jedoch festgenommen werden. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 45-Jährige kam in eine Klinik, der 44-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich betreut werden.

Mehrere Streifwagen waren den Angaben zufolge gegen 19.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen in den Hausweg ausgerückt. Laut Polizei waren der Verdächtige und die beiden Männer jeweils in einer der Gruppen unterwegs.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

