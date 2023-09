Mann von Unbekannten zu Boden gerissen, geschlagen und getreten

Altenburg. Zwei Unbekannte haben einen 46-Jährigen in Altenburg attackiert und verletzt. So werden die Angreifer beschrieben:

Ein 46-Jähriger ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Pauritzer Straße in Altenburg unvermittelt von zwei Unbekannten angesprochen worden. Kurz darauf rissen diese ihn zu Boden und schlugen und traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer in Richtung Gabelenzstraße.

Laut Polizeiangaben erlitt der 46-Jährige mehrere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnten folgende Personenbeschreibungen erstellt werden. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren handeln, die etwa 180cm groß sind. Einer hatte demnach kurze blonde Haare und trug ein T-Shirt mit einer schwarzen Sonne.

Die Polizei ermittelt und prüft eine mögliche politische Tatmotivation. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447 / 4710 (Bezugsnummer: 0238739/2023) entgegen genommen.

