Marco Thiele bleibt FDP-Kreischef im Altenburger Land

Altenburg. Die Liberalen des Altenburger Landes treffen sich zur Mitgliederversammlung und blicken bereits jetzt auf die Wahlen in zwei Jahren.

Die Freien Demokraten im Altenburger Land haben sich zu einer Mitgliederversammlung getroffen, um vor allem einen neuen Vorstand und Delegierte zu wählen.

Als Kreischef wurde erneut Marco Thiele gewählt. Neben Detlef Zschiegner stellte sich mit Thomas Teichert auch ein neues Gesicht der Verantwortung als stellvertretender Vorsitzender. Als Schatzmeister steht Fabian Jung zur Verfügung und unter den Beisitzern finden sich neben den Bürgermeistern Hans-Jürgen Heitsch und Rolf Hermann, dem Bürgermeister a. D. Udo Pick und dem Schmöllner Stadtrat Steffen Plaul mit Erik Busse und Jörg Wachter zwei neue Gesichter.

Der alte und neue Kreisvorsitzende Marco Thiele hat für die kommenden zwei Jahre mehrere Aufgaben in den Vordergrund gestellt: Vor allem müsse der Kreisverband noch aktiver in der Öffentlichkeit wirksam werden. Die Zeiten seien herausfordernd und daher müssten liberale Positionen immer wieder erklärt werden. Während die Freiheit der Menschen zunehmend bedroht würde, wirtschaftliche und soziale Not den Bürgern die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung nähme, seien Freie Demokraten aufgerufen, die Freiheit der Bürger, die Verantwortung des Einzelnen und ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Das Ziel des Kreisverbandes muss es sein, bei den in knapp zwei Jahren anstehenden Wahlen die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre zu bestätigen oder zu verbessern.