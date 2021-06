Martin Rost gastiert an der Trost-Orgel

Altenburg. Im Rahmen der Internationalen Altenburger Sommerorgelkonzerte gastiert am Samstag, 3. Juli, 17 Uhr, Martin Rost im Residenzschloss Altenburg.

In seinem Konzert in der Schlosskirche ist er mit Werken von Buxtehude, Bach, Händel und Krebs an der Trost-Orgel zu erleben.

Das Konzert ist auf 80 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses, Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr und online unter www.altenburg-travel/Buchungen/Tickets&Führungen/Residenzschloss zu erwerben.

Für eventuelle Restkarten öffnet die Konzertkasse 16 Uhr an der Schlosskirche. Der Konzertbesuch ist nur mit Angabe der Kontaktdaten und, soweit eine neue gesetzliche Verordnung nichts anderes vorsieht, nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona- Tests oder eines gültigen Impf- bzw. Genesenen- Nachweises möglich.

Sofern weiterhin ein aktueller negativer Corona- Test erforderlich ist, bietet der Schloss- und Kulturbetrieb den Besuchern Testmöglichkeiten durch ein mobiles Testteam vor Konzertbeginn im Schlosshof an.

Mit Martin Rost aus Stralsund gastiert einer der profiliertesten deutschen Organisten, der sich besonders um die Pflege der norddeutschen Orgelmusik und Orgelkunst verdient gemacht.