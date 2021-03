Maskenpflicht, Singverbot und kein Sport

Altenburg. Die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist am Mittwoch auf 201,4 gestiegen, das Gesundheitsamt des Landkreises meldet 43 Neuinfektionen.

Betroffen sind unter anderem die Grundschule Karolinum Altenburg (1), die Lutherschule Altenburg (jetzt 2) sowie der Kindergarten Mischka in Altenburg, in dem sich die Zahl der Infizierten von bisher 14 auf 19 erhöhte. Im Corona-Schnelltestzentrum in der Altenburger Lindenaustraße ließen sich am Dienstag 44 Personen testen. Dabei gab es ein positives Testergebnis.

Der Krisenstab der Kreisverwaltung hatte sich in einer Sondersitzung mit der Frage zu befassen, ob Schulen und Kindergärten in Anbetracht des Infektionsgeschehens weiter offenbleiben. Das Thüringer Gesundheitsministerium empfiehlt die Schließung ab einer 7-Tage-Inzidenz von 150 Neuinfektionen oder alternative Maßnahmen.

Der Krisenstab entschied sich für die Alternative in Gestalt von weiteren Maßnahmen, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Verfügt werden soll eine Maskenpflicht ab Klasse 5. Untersagt sein sollen das Singen im Musikunterricht, Sport- und Schwimmunterricht. Kinder, Jugendliche und Pädagogen sollen mehrmals wöchentlich ein Angebot für einen Corona-Test erhalten. Feste Lerngruppen und feste Kita-Gruppen sollen auch in Frühstücks- und Mittagspausen Bestand haben.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung plant der Landkreis Altenburger Land am Samstag, dem 20. März, zu veröffentlichen. Allerdings muss der Freistaat Thüringen den Plänen der Kreisverwaltung zuvor noch zustimmen.



Corona-Fallzahlen am 17. März

Infizierte insgesamt: 5080 (+43)

Fälle 7 Tage: 180

Inzidenz: 201,4

Stationär: 10

davon 1 ITS

Verstorben: 212