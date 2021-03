Mauritianum baut dritten Standort in Altenburg auf

Geologe Lutz Gebhardt vor der Altenburger Wasserkunst, die in ein Haus der Geowissenschaften umgewandelt wird. In seinen Händen hält er einen Rauchquarz mit Amethyst aus dem Steinbruch Windischleuba.

Direkt am kleinen Teich in Altenburg liegt ein denkmalgeschütztes Bauwerk, das geläufig als Kunstturm bezeichnet wird. Die Altenburger Wasserkunst, so der offizielle Name, wird derzeit von der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg (NfGA) in ein Haus der Geowissenschaften umgewandelt. „Das hier wird das dritte Haus des Mauritianums“, freut sich Museumsdirektor Mike Jessat.