Medizinische Hilft kommt in Schmölln aus der Luft

Ein medizinischer Notfalleinsatz am Sonntagvormittag in Schmölln.

Schmölln. Ärzteteam wurde mit dem Helikopter des ADAC eingeflogen

Ein medizinischer Notfalleinsatz sorgt am Sonntagvormittag für Aufsehen in Schmölln. Das alarmierte Ärzteteam wurde mit dem Helikopter des ADAC eingeflogen, der auf einem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße, neben dem dortigen Gebäude des Landratsamtes, landete. Zusätzliche wurde die Schmöllner Feuerwehr gerufen, um Landung und Einsatzort mit zwei ihrer Fahrzeuge abzusichern. Der Vorgang lockte zahlreiche Schaulustige an den Ort des Geschehens, behindert wurde die Arbeit der Rettungskräfte jedoch nicht.