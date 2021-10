Meerane: Autor Arno Strobel präsentiert sein neues Buch

Meerane. Die Lesung findet in der Stadthalle Meerane statt. Der Kartenvorverkauf läuft im Neuen Rathaus.

„Sharing – Willst du wirklich alles teilen?“ Schriftsteller Arno Strobel stellt am Mittwoch, 3. November, 19 Uhr, in der Stadthalle Meerane sein neues Buch vor. Krimi-Fans kommen dabei auf ihre Kosten. „Die Besucher dürfen sich auf einen packenden und mitreißenden Abend freuen. Die Bücher von Arno Strobel landen regelmäßig auf der Bestseller-Liste“, sagt Adriana Bellmann, die Leiterin der Stadtbibliothek Meerane. Der Kartenvorverkauf für diese Lesung in der Stadthalle läuft über das Bürgerbüro im Neuen Rathaus Meerane auf dem Lörracher Platz 1, Telefon (03764) 540.

Interessierte sollten laut Stadtverwaltung bitte beachten, dass Eintrittskarten ausschließlich im Vorverkauf erworben werden können. Zudem gelten für die Veranstaltung am 3. November die zu diesem Zeitpunkt gültigen Regelungen der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung sowie das Hygienekonzept der Stadthalle Meerane.