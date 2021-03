Meeraner Bibliothek bietet Abholservice an

Meerane. Für alle eifrigen Leser und alle Freunde von Spielen oder Hörbüchern bietet die Stadtbibliothek Meerane, August-Bebel-Straße 49, einen Abholservice für Medien für ihre Nutzer an. Das ist eine Reaktion auf die coronabedingten Einschränkungen des Normalbetriebs.

„Gern können Sie uns konkrete Medienwünsche per Telefon oder E-Mail mitteilen oder Sie lassen sich von uns mit einem Medienpaket überraschen. Für die Abholung an unserer Haustür vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin, an welchem Sie Ihre Medien zurückgeben und gegen neue tauschen können“, informiert Adriana Bellmann, Leiterin der Stadtbibliothek Meerane.

„Die Abholung ist mit minimalem Kontakt möglich. Wir bitten alle, die den Service nutzen, einen medizinischen Mundschutz zu tragen“, ergänzt sie.

Das Team der Stadtbibliothek Meerane freut sich auf Medienwünsche. Kontakt unter Telefon 03764/18 57 15 oder per E-Mail bibliothek@meerane.de.