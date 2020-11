Mehr als der knappe Gruß

Auf einmal werden sie wieder wichtig. Besser gesagt: Wieder mehr beachtet. Denn unentbehrlich sind diese Berufe immer gewesen.

In Zeiten von Corona sind diese Berufe und die Menschen hinter diesen ein wenig mehr im Fokus. Es ist das Pflegepersonal, dass die medizinische Versorgung aufrechterhält und versucht die ältere Risikogruppe zu schützen. Es sind die Lehrer, die auch während des Lockdowns die Schüler unter hohem organisatorischen Aufwand weiter per Home-Schooling unterrichtet hatten. Schließlich ist es das Reinigungspersonal, das auch unter unsichersten Coronabedingungen für hygienisch einwandfreie Einrichtungen sorgt. Jeder möchte saubere Banken, Schulen, Kindergärten , Büros haben. Doch mehr als ein knappes Grußwort im Treppenhaus an die Reinigungskraft bleibt meist nicht übrig.

Ein wenig mehr Aufmerksamkeit haben diese gesellschaftlich wichtigen Berufe zuletzt zwar erlangen können. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis der Alltag der Ignoranz wieder Einzug hält. Dabei könnte jeder einen Moment aufbringen, nicht nur für den oberflächlichen Gruß, sondern für den kurzen, anerkennenden Plausch.