Mehr Geld für Pflegekräfte statt für Drohnen gefordert

Die Friedensgruppe “Give Peace a Chance“ hat die geplante Ausstellung zum Tag der Menschenrechte abgesagt. Diese sollte am 10 Dezember eröffnen, genau 72 Jahre, nachdem die UN-Vollversammlung die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verabschiedet hat. In dessen Artikel 3 heißt es: Jede Person hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.

„Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, schreibt Gruppensprecherin Barbara Ebert. Dennoch sei das Anliegen unvermindert von hoher Bedeutung. Ebert weist darauf hin, dass aktuell Kriege und Konflikte in Syrien, Afghanistan, Ukraine, Jemen sowie in mehreren afrikanischen Ländern herrschen. Tod und Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen führten so zu immer neuen Fluchtbewegungen. Die Flüchtenden seien auf der Suche danach, was ihnen der Artikel 3 garantiert.

Prioritäten sind falsch gesetzt

Doch die Rüstungsspirale gehe weltweit nach oben, von einer Entspannungspolitik sei man weit entfernt. „Die Bundesrepublik plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln. Das sind 30 Milliarden Euro“, so Ebert. Diese fehlten bei Schulen, Kitas, dem sozialen Wohnungsbau, Krankenhäusern und anderem. Daher fordert die Gruppe ein Umdenken, sowie Gelder für Pflegekräfte statt für Drohnen und Modernisierung der Atomwaffen. Die Digitalisierung in Schulen und der Wirtschaft sollte ausgebaut werden. Statt in immer neue Militäreinsätze sollten Gelder für Kultur und alle, die durch die Pandemie um ihre Existenz kämpfen, gesteckt werden.

Deutschland solle nicht nur in der Energiewende Weltmeister des Umdenkens und Umsteuerns werden, sondern auch im Umschmieden von „Schwertern zu Pflugscharen“. Zudem sollte seinen Einfluss nutzen, um auf andere Länder entsprechend einzuwirken, fordern die Mitglieder der Initiative. „Militär löst keine Probleme“ sei die Lehre aus der Geschichte, die gerade wir Deutschen ziehen sollten. Verhandeln sei das Gebot der Stunde. Dafür lohne es sich zu kämpfen und nicht die Gefahr durch Corona zu leugnen. „Die Prioritäten sind leider bei einigen unserer Mitbürger durcheinander geraten“, schließt die Sprecherin der Friedensgruppe.