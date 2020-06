Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld für Schulsozialarbeit auch im Altenburger Land

„Jährlich rund 480.000 Euro zusätzlich werden der Schulsozialarbeit im Altenburger Land künftig zur Verfügung stehen“, sagt Katharina Schenk, Kreisvorsitzende der SPD sowie Vorsitzende der Fraktion von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag.

Über zehn Millionen Euro extra

„Das ist die positive Auswirkung eines Gesetzentwurfs von Rot-Rot-Grün, der auf Initiative von uns in den Landtag eingebracht und dort nun verabschiedet worden ist.“ Die Novelle habe eine dauerhafte gesetzliche Festschreibung der im Landeshaushalt 2020 vorgenommenen Mittelsteigerung für die Schulsozialarbeit im Umfang von über zehn Millionen Euro zur Folge. Damit stehen der Schulsozialarbeit in Thüringen im aktuellen Haushaltsjahr mehr als 22 Millionen Euro zur Verfügung.

Kommunen Planungssicherheit geben

„Die von Rot-Rot-Grün auf den Weg gebrachte Mittelerhöhung bei der Schulsozialarbeit ermöglicht es uns 2020, landesweit die Zahl der Schulsozialarbeiter fast zu verdoppeln“, sagt die Kommunalpolitikerin.

„Das wollen wir über das aktuelle Haushaltsjahr hinaus dauerhaft festschreiben und den Kommunen so Planungssicherheit geben. Davon profitieren dann natürlich auch die Schulen im Altenburger Land. Meine Fraktion hat sich bereits in der letzten Haushaltsbeschlussfassung im Kreistag dafür eingesetzt, das zusätzliche Geld für positive Effekte an unseren Schulen zu nutzen“, so Schenk abschließend.