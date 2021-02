Sogar an der Autobahn wird für Schmölln geworben – allerdings sei kulturell zu wenig los in der Knopfstadt, wie Gerd Pößiger kritisiert.

Der Senior Gerd Pößiger hat sich in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses zu Wort gemeldet. Generell sei er zufrieden mit der Entwicklung der Stadt. Aber es fehle an kulturellen Angeboten, es sei einfach nichts los in Schmölln.