Mehr Luft zum Atmen

Die beste Planung hilft wenig, wenn einem eine Pandemie alles wieder über den Haufen wirft. Darum sind alle für das laufende Jahr aufgestellten Haushalte mit Vorsicht zu betrachten, so auch in Gößnitz. Von akuten Personalsorgen mal abgesehen, steht der Fahrplan in der Pleißestadt aber weitgehend fest. Daher wartet der Bürgermeister, zugleich Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes im Landkreis, ob der Finanzausgleich unter den Kommunen in Thüringen wirklich neu aufgestellt wird. Nötig wäre es allemal: Obwohl die Kreisumlage von rund 40 Prozent auf 38,4 Prozent gesunken ist, zahlt Gößnitz knapp 14.000 Euro mehr nach Altenburg.

