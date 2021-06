Mehr Schein als Sein im Baudenkmal

Altenburger Land. Teilnehmer für den Tag des offenen Denkmals gesucht. Dieses Jahr am 12. September

Schon seit vielen Jahrhunderten haben Architekten, Baumeister, Künstler und Kunsthandwerker geschickt mit den Sinneswahrnehmungen der Menschen gespielt. Mit besonderen Gestaltungen und kunstvollen Handwerkstechniken erzeugen sie damit bis heute verschiedenste Illusionen bei den Betrachtern.

So wurden oftmals Materialien täuschend echt imitiert, durch besondere Maltechniken scheinbare Perspektiven erzeugt und Fassaden gestaltet oder mit Hilfe der Wiederverwendung historischer Stilformen Bauwerke sinnbildlich in eine andere Epoche versetzt. Die bundesweit federführende Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat für den diesjährigen Denkmaltag das Motto: „Sein und Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ ausgegeben. Aufgrund der aktuellen Lage gehen die Organisatoren in Altenburg davon aus, dass der Tag des offenen Denkmals auch in diesem Jahr stattfinden kann, diesmal am 12. September.

Auch in der historischen Bausubstanz der Stadt Altenburg gibt es zahlreiche Beispiele für das Spiel mit der Illusion. So ist die Fensterfront der stadtseitigen Fassade des sogenannten Festsaalflügels am Altenburger Schloss nicht echt, sondern es handelt sich lediglich aufgemalt. Diverse kunstvolle gründerzeitliche Stuckdecken einzelner Häuser erweisen sich bei genauer Prüfung als Stuckimitate aus Pappmaché. Marmor in Treppenhäusern und vermeintlich wertvolle Holztüren wurden täuschend echt aufgemalt. Das um 1840 erbaute Josephinum in der Gerhard-Altenbourg-Straße könnte ebenso gut in einer Reihe mit ähnlichen Palazzi aus dem 15. Jahrhundert in Florenz stehen.

Über das empfohlene Schwerpunktthema hinaus werden auch im Jahre 2021 alle interessanten Vorschläge und Anregungen in das geplante Programm aufgenommen. Wie in jedem Jahr ruft die untere Denkmalschutzbehörde dazu auf, sich mit vielfältigen Angeboten und Aktionen am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen.

Alle Denkmaleigentümer und Interessenten werden gebeten, sich für eine Teilnahme beziehungsweise für spezielle Aktionen bis zum 6. August anzumelden.

Für Rückfragen steht die Denkmalschutzbehörde unter der Telefonnummer (03447) 586 428 zur Verfügung.

Anmeldung per Mail an: beatrice.mueller@altenburgerland.de