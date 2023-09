Mehr Schutz für das blaue Band im Osterland

Schmölln. Internationaler Tag der Flüsse 2023: Am Sonntag ruft die Natura-2000-Station Osterland die Menschen zum Hinsehen auf

Zum Internationalen Tag der Flüsse am Sonntag, 24. September, rückt die Natura-2000-Station Osterland den Wert der Flüsse und ihre Schutzwürdigkeit näher in den Fokus.

Flüsse dienen als wichtige Lebensadern

Sie bieten einzigartige Lebensräume für Pflanzen und Tiere, vernetzen Biotope miteinander und übernehmen wichtige Funktionen für den Menschen. Doch nach Jahrhunderten der Begradigung, Vertiefung und Entwässerung geht es den Gewässerökosystemen schlecht. Der Internationale Tag der Flüsse gibt Anlass, um auf Problem- und Handlungsfelder aufmerksam zu machen.

Durch die natürliche Dynamik der Auen befindet sich die Landschaft rund um Flüsse im stetigen Wandel, was für eine große Vielfalt an Biotopen sorgt. Intakte Auen und Feuchtgebiete sind Verbreitungsschwerpunkte vieler gefährdeter Arten. Neben der Funktion als Lebensraum dient das Umland eines Flusses als natürlicher Puffer, der die zerstörerische Kraft von Hochwassern abschwächen kann.

90 Prozent der Fließgewässer in keinem guten Zustand

Doch die Nutzung der Gewässer wirkt sich oft nachteilig auf diese aus. Staudämme stellen unüberwindbare Barrieren dar, eingeleitete Industrieabwässer sowie Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft verunreinigen Flüsse. Dieser Trend spiegelt sich auch in Deutschland wider: Laut aktuellem Gewässerzustandsbericht befinden sich 90 Prozent der Fließgewässer in keinem guten ökologischen Zustand.

In Thüringen beispielsweise sind zahlreiche Gewässerökosysteme und seltene Arten durch das europäische Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ geschützt. FFH- und EU-Vogelschutzgebiete sollen das Fortbestehen der dort vorkommenden Tiere und Pflanzen sichern.

Mehr naturnahe Auen und eine Wiedervernässung der Landschaft

Befinden sich die Flüsse in einem schlechten Zustand, so sind auch seltene Arten bedroht. Daher müssen die „Blauen Bänder“ zukünftig noch besser geschützt werden. Dafür fordert das Netzwerk der Natura-2000-Stationen in Thüringen neben der kontinuierlichen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie die vermehrte Wiederherstellung naturnaher Auen. Eine weitere Möglichkeit liegt in der Wiedervernässung unserer Landschaft, wie etwa an ehemaligen Moorstandorten.

Besonders Amphibienarten, die an Temporärgewässer angepasst sind, wie Gelbbauchunke, Kreuzkröte oder Wechselkröte, profitieren von solchen Renaturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus kann die Anlage von Gewässerrandstreifen einen ökologisch wertvollen Biotopverbund darstellen.

Konkrete Projekte zum Schutz der Flüsse in unserer Region

Der Rückbau von Querwerken wie Wehren ist eine Alternative, um die Durchgängigkeit für bestimmte Arten wiederherzustellen. Das Netzwerk der Natura-2000-Stationen arbeitet eng mit Partnern wie den Gewässerunterhaltungsverbänden, Landnutzenden und dem Verein Amphibien- und Reptilienschutz in Thüringen zusammen, um die Probleme zu lösen. Die Natura-2000-Station Osterland ist Kooperationspartner im Gemeinschaftsprojekt „Blauer Biotopverbund im Einzugsgebiet der Weißen Elster“ in Trägerschaft der Deutschen Umwelthilfe. Auf mehreren Teilflächen im Überflutungsraum wurden insgesamt 120 Hektar naturnahe Auenweiden eingerichtet. Die strukturreichen Ganzjahresweiden werden extensiv mit Rindern und Wasserbüffeln beweidet und leisten durch ihre flussgerechte Landnutzung einen wichtigen Beitrag zum Hochwasser- und Naturschutz: Der Biotopverbund wird gestärkt sowie die Entwicklung vielfältiger Lebensräume und die (Wieder-)Ansiedlung gefährdeten Auenarten gefördert.

Zudem werden aktuell im Bereich Altenburger Land verstärkt verlandete Stillgewässer renaturiert, um sie nachhaltig als Lebensraum für gefährdete Amphibien wie Kammmolch und Laubfrosch zu entwickeln und zu sichern.

Weitere Tipps und Informationen unter: www.natura2000-osterland.de