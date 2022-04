Mehrere hundert Motorradfahrer bei unangemeldetem Korso im Altenburger Land

Nobitz. Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte ein unangemeldetes Treffen von Hunderten Moped- und Motorradfahrern. Es gab auch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich in der Nähe des Flugplatzes am Leinawald im Altenburger Land mehrere hundert Moped-/Motorradfahrer treffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren die Motorradfahrer zuvor im sächsischen Neukirchen gestartet, nachdem in sozialen Medien zu diesem Treffen aufgerufen worden war.

Als sich der Korso schließlich weiter in Richtung Altenburg bewegte, kam es durch eigenmächtige Straßensperrungen der Teilnehmer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Da die Veranstaltung nicht angemeldet war, einige Teilnehmer mit nicht zugelassen Fahrzeugen unterwegs waren und auch mehrfach gegen die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung verstießen, leitete die Polizei mehrere Bußgeldverfahren ein. Auch Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen die Abgabenordnung sowie Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurden erstattet.

Ein 20-Jähriger, der sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte und sich schließlich in einer Sackgasse festgefahren hatte, musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben.

