Altenburg. Zwei randalierende Männer haben am Wochenende die Polizei in Altenburg mehrmals beschäftigt.

Mehrere Polizeieinsätzen in Altenburg wegen zwei Männern

So musste die Polizei am frühen Freitagabend mehrfach wegen eines 34-Jährigen ausrücken. Demnach hatte der Mann in der Rudolf-Breitscheid-Straße erst das Auto von einem 52-Jährigen beschädigt. Dabei verletzte er sich, verweigerte aber eine medizinische Erstbehandlung. Nachdem er dann doch in die Altenburger Klinik gebracht wurde, randalierte er dort und beschädigte das Inventar. In beiden Fällen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

27-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am Freitagabend sorgte zudem ein 27 Jahre alter Mann in Altenburg für einen Polizeieinsatz. In der Kastanienstraße soll er mit einer Nachbarin aneinandergeraten sein, wobei auch eine Wohnungstür beschädigt wurde. Am Samstag musste die Polizei dann wieder an den gleichen Einsatzort ausrücken. Diesmal soll der 27-Jährige gleich mehrere Straftaten begangen haben. Als er sich dann auch noch gegen einen Platzverweis widersetzte, nahmen die Polizisten vor Ort den Mann in Gewahrsam. Wie sich herausstellte, war der Mann mit 2 Promille stark betrunken.