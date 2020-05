Mehrfach ins Gesicht geschlagen - Einbrecher scheitern im Schlossgelände

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freitagabend gegen 17 Uhr bat ein 20-jähriger Mann die Altenburger Polizei um Hilfe. Aus noch nicht geklärter Ursache wurde dieser von einem ihm namentlich bekannten Mann mehrfach ins Gesicht verschlagen und verletzt. Zudem beschädigte der Angreifer den Am Brauereiteich abgestellten Pkw des 20-Jährigen. Bereits vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Angreifer und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher scheitern im Schlossgelände

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 8. zum 9. Mai gewaltsam in ein Gebäude auf dem Schlossgelände in Tannenfeld zu gelangen und verursachten Sachschaden. Ein Eindringen in das Gebäude misslang den Tätern jedoch. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.