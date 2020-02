Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mein Leben in Schmölln

Zu einem Heimatabend lädt heute, 20. Februar, der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln. Ab 19 Uhr wird im Bürger- und Vereinshaus aus den Aufzeichnungen einer waschechten Schmöllnerin gelesen. Petra Ludwig liest aus den Schriften von Erika Schaub und Bernd Leickert wird das Gelesene mit Bildern untermalen.

Erika Schaub wurde am 13. Mai 1927 in Schmölln in der Crimmitschauer Straße geboren. Bis 2001 lebte Schaub in der Knopfstadt, zog danach nach Jena zu ihrer Tochter. 2016 wendete sich Erika Schaub an Bernd Leickert. Damals hatte sie im Internet vom bevorstehenden Stadtfest in der Knopfstadt gelesen. Sie war beeindruckt über die vielen Veränderungen in ihrer Geburtsstadt und „dass vieles, was früher war, noch erwähnt wird und erhalten bleibt“, wie es in ihrem Brief an Leickert heißt.

Sie schrieb, dass sie von ihren Enkeln angehalten wurde, ihre vielen Geschichten über Schmölln zu Papier zu bringen. Was sie auch tat. Diese über zwanzig Seiten fügte sie ihrem Brief an Leickert 2016 an und schrieb „Es ist zwar persönlich gehalten, aber ich habe so viele Dinge aufgeschrieben, was vielleicht doch noch einige interessieren könnte.“

„Viele sagen, dass man das aufschreiben müsste. Aber keiner machts. Erika Schaub tat es“, freut sich Leickert. Heute können nun alle Interessierten in den Genuss der Schmöllner Geschichten von Erika Schaub kommen und der ein oder andere findet sich vielleicht wieder.

So weiß Erika Schaub in ihren Geschichten zu berichten, dass „Im Hof befand sich das Waschhaus, der Schuppen, die Wasserplumpe und zwei Plumps-Klo. Bei jedem Bedürfnis, ob groß oder klein, mußte man das Plumpsklo im Hof benutzen. Unter den beiden Klos war eine große Grube… Das Fäkalien-Auto war ein großer Lkw mit einem großen runden Fass darauf. An beiden Seiten daneben lagen auf Halterungen ca. 2 Meter große und ca. 25 cm dicke bewegliche Rohre, die zu einer langen Leitung zusammengefügt wurden und vom Auto bis in die Grube reichen mussten.“

Leickert wird die Geschichten mit entsprechendem Bildmaterial aus dem Fundus des Heimat- und Verschönerungsvereines aufwerten.