Meine Meinung: Abstand halten

Zum Glück haben wir hier keine Partymeilen, wie in Berlin und München. Dort sind die Leute ja nicht so hell wie hier. Und dennoch. Leute, die sich im Sonnenschein tummeln und ihre Treffen zelebrieren, wie vor Wochen noch, gibt es auch bei uns.

An der Intelligenz kann es nicht liegen. Die Botschaft ist einfach: Der Corona-Virus ist gefährlich. Wenn du dir nicht die Hände wäschst, in Rudeln zusammenstehst und deine Körperflüssigkeit via Küsschen austauschst, gefährdest du dich und andere.

Vielleicht ist Gefahr ein Wort, das schon zu oft benutzt wurde und deshalb abgelutscht ist. Aber diesmal dürfen wir auf die Wucht des Inhalts vertrauen. Doch es sind auch Erwachsene, die die Gefahr ignorieren. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass es nicht immer leicht ist, dem Nächsten nicht auf die Pelle zu rücken. Aber es ist erlernbar - auch im Supermarkt. Niemand muss sich rücksichtslos am anderen vorbeidrängeln. Die Kunden an der Kasse müssen auch nicht hintereinander stehen, so dass kein Beatmungsgerät mehr dazwischen passt. Ohne Bezahlung kommt man sowieso nicht an der Kassiererin vorbei. Also Abstand, bitte.

Und muss eine Kassiererin der Länge ihrer Fingernägel wirklich den Vorzug gegenüber dem Schutz vor den Waren geben, die so viele vor ihr angefasst haben? Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ein Corona-Virus fröhlich auf der schweißigen Hand parkt, bevor diese ihn per Antatschen auf Käse oder Butter transportiert.

Es sind einfache Regeln, die wir einhalten sollten, um Corona keine Chance zu geben. Und nur, weil Regeln einfach sind, sind sie noch lange nicht dumm. Das ist das Einfache nie.