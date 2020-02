Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Antworten sind Pflicht

Das Nein aus Erfurt für den Inklusiven Grundschulverbund und wie es für die Grundschulen weitergeht wird hoffentlich Thema Nummer 1, wenn sich am Mittwoch der Kreistag trifft. Freilich: Einen Plan B werden Landrat und Kreistag sicher noch nicht aus dem Hut zaubern können. Solche Reaktionsschnelligkeit mag man als gelernter Einwohner des Altenburger Landes schon gar nicht mehr erwarten. Aber Antworten sollten sie schon haben für all` die Eltern und Einwohner, die sich aus Ponitz und Großstechau auf den Weg machen, um – mal wieder – für den Erhalt der Grundschulen in den Dörfern zu kämpfen.

Verlangen dürfen sie außerdem eine Reaktion: Wie verhalten sich jetzt Landkreis sowie hiesige Kommunal- und Landespolitiker gegenüber dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport? Dass die Erfurter den Ernst der Lage noch nicht ganz erfasst haben, lässt die Reaktion aus der Landeshauptstadt durchaus vermuten: Mit dem Ziel einer verbesserten Unterrichtsabsicherung in der Region unterstütze man den Ansatz ausdrücklich und stünde gemeinsam mit dem zuständigen Schulamt Ost beratend zur Seite. Aha. Die Betroffenen wird das sicher überraschen. Kennen sie bis dato doch nur warme Worte aus Erfurt und aus Gera Paragrafenreiterei, die schon an Schikane grenzt.

