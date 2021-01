Meine Meinung: Böllern, Brexit, Bankenkrise

Wer wie ich den ersten Tag des neuen Jahres mit einem Spaziergang auf den Ernst-Agnes-Turm begann, durfte einen herrlichen Blick auf ein friedliches Schmölln genießen. Verschlafen und idyllisch unter einer dünnen Schneedecke verborgen, kaum ein Mensch auf den Straßen.

Die kleine Verschnaufpause zum Jahresanfang bietet uns allen Gelegenheit, Kraft zu tanken für die bevorstehenden Anstrengungen. Denn diese stehen in diesem Jahr auf jeden Fall ins Haus: Angefangen mit dem Gerangel um Impftermine, welches uns noch einige Zeit beschäftigen wird. Auch ist 2021 ein Wahljahr, neben der des Schmöllner Bürgermeisters verspricht vor allem die Landtagswahl aufregend zu werden.

Nicht zu vergessen die Auswirkungen des Brexit, die sich in den nächsten Wochen und Monaten erst langsam entfalten werden. Hiervon dürfte in Thüringen weit weniger zu spüren sein als von der nächsten Bankenkrise, welche von vielen Ökonomen erwartet wird. Denn sicherlich kann es nicht ohne Folgen bleiben, dass in diesem Jahr so unfassbar viel Geld gedruckt wurde, um die Folgen der Lockdowns abzufangen.

Doch dem sollte man mit dem dicken Fell, welches einem in den letzten Monaten gewachsen sein dürfte, gelassen entgegen blicken. Ist ja nur Geld. Letztlich ist es vor allem die Gesundheit, die zählt. In diesem Sinne wünsche ich mir für das neue Jahr, dass es mit dem Böllern auch nach Corona so zurückhaltend gehandhabt wird und dass der Blick auf das gerichtet wird, was wirklich zählt.

Bleiben Sie gesund, ich wünsche ein frohes Neues Jahr!