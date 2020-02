Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Dem Kunden muss es schmecken

Nur drei von sechs Bäckereien im Landkreis Altenburger Land nahmen gestern an der 23. Öffentlichen Brotprüfung in der Altenburger Sparkasse teil. Nicht gerade viel. Da war es gut, dass Romy Strobel, Inhaberin der gleichnamigen Bäckerei in Altenburg, gleich 17 ihrer Brote mitbrachte. Somit war der Tisch vor dem Sachverständigen Michael Isensee gut gefüllt. Insgesamt 31 Brote waren es am Ende.

Das es nur noch sechs Bäckereien in der Kreisinnung gibt, begründet Mandy Knorr, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, mit dem demografischen Wandel. Dafür das nur drei an der Prüfung teilnahmen, gab es keine wirkliche Erklärung. Aber warum nutzt man so eine Gelegenheit nicht. Kann man doch bei einer solchen Aktion erfahren, wie gut man wirklich ist. Man lernt ja nie aus und nicht immer verraten es einem die Kunden, wenn es ihnen nicht mundet. Werbung ist heutzutage wichtig, Werbung für einheimische Produkte, die gegen die in den großen Verkaufsketten bestehen müssen. Und bei der Vielzahl an Brotsorten in Deutschland kann doch auf einer solchen Veranstaltung getestet werden, was geht. Einer geringen Resonanz ist bereits die Stollenprüfung zum Opfer gefallen. Ist zu hoffen, dass es der Brotprüfung nicht ähnlich ergeht.