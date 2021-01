Meine Meinung: Der Amtsschimmel wiehert im eigenen Haus

Nach nur einer Woche ist das Bücherfenster der Stadt- und Kreisbibliothek Schmölln schon wieder zu. Nicht, weil es dort unter den Buchfreunden und Bibliotheksfans zu unhygienischem Gedränge gekommen oder auf Mund-Nase-Schutz gepfiffen worden wäre.

Auch der Sicherheitsabstand zwischen den Bibo-Mitarbeiterinnen drinnen und den auf ihre Buchpakete Wartenden draußen war ausreichend bemessen und zusätzlich mit einer dicken Plexiglasscheibe gesichert.

Vermutlich geht es in jedem Lebensmittelmarkt in Sachen Corona gefährlicher zu als vor dem Bücherfenster der Stadt Schmölln. Beispielsweise in knapp bemessenen Regalgängen, in denen man sich an Kollektiveinkäufern oder gesprächsversunkenen Kundentrauben möglichst kontaktlos vorbeischieben muss. Oder in der Frischeabteilung, wenn die Ware in den Obst- und Gemüsekisten oftmals bedenkenlos und nicht hygienebehandschuht auf Festigkeit und Reife abgetastet wird. Was übrigens auch ohne Virus zu den wohl unappetitlichsten Beobachtungen beim Lebensmitteleinkauf gehört.

Nein, eine kontaktlose Buchausleihe in einer als Freizeit- und Vergnügungseinrichtung definierten Kleinstadt-Bibliothek ist in der aktuell geltenden Landesverordnung des Freistaates Thüringen nicht vorgesehen und nicht vergleichbar mit dem Einzelhandel, der kontaktlos Ware herausgeben darf. So wiehert es der Amtsschimmel und so kassiert die Infektionsschutzbehörde Altenburger Land das Ja ihrer eigenen Kreisbehörde zur kontaktlosen Buchausleihe in Schmölln wieder ein.

Wundert es noch jemanden, wenn der behördliche Kampf gegen das gefährliche Virus einen eher unkoordinierten Eindruck hinterlässt? Und: Fragt noch jemand, warum angesichts dessen die Einsicht in tatsächlich nötige Maßnahmen zur Eindämmung der gefährlichen Pandemie sinkt?