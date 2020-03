Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Der Testlauf ist geglückt

Wie heißt es so schön? „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Insofern mag die erste Auflage der Fachkräftemesse in Schmölln zwar nur wenige, aber hoffentlich die Richtigen in ihren Bann gezogen haben. Der Ansatz, auch Firmen aus Gera und Sachsen einzuladen, erwies sich jedenfalls als gelungen. So wurde eine große Bandbreite an Arbeitsfeldern abgedeckt. Die Hoffnung, dass die jeweiligen Unternehmen in ihren Netzwerken wiederum die Werbetrommel für die Messe rühren, wurde jedoch enttäuscht.

Natürlich kann so eine Kleinstadt wie Schmölln nicht Unsummen für große Plakate oder Radiospots ausgeben. Doch die Hoffnung ist groß, dass sich das neue Format auch ohne großen Etat etablieren wird. Denn Aufgeben ist keine Option und würde das falsche Signal senden. Wer gerne in seine Heimatregion zurückkehren will oder im Herbst eine Ausbildung beginnen will, hat jedenfalls beste Karten. Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, haben die Betriebe zahlreiche Anreize geschaffen. Das reicht von Zuschüssen für E-Bikes bis hin zu hochwertigen Fortbildungsprogrammen zur Aus- und Weiterbildung. Für die nicht selten sogar die Fahrt- und Unterkunftskosten komplett erstattet werden. Daher kann man den Jugendlichen, die am Samstag den Weg in die Ostthüringenhalle gemieden haben, nur zurufen: Selbst schuld!