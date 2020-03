Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die Schule im Dorf lassen

Die erste urkundliche Erwähnung einer Schule in Dobitschen datiert auf das Jahr 1590, das sind 430 Jahre ununterbrochene Tradition, welche das Landratsamt mal eben so in einem Zeitraum von nicht einmal fünf Wochen zur Disposition stellt. Denn erstmals erfuhren die Kreisräte am Mittwoch davon, am 31. März müssen sie den Daumen heben oder senken.

Hier soll eine der wenigen noch verbliebenen Institutionen des einstigen Vorzeigedorfes im Eilverfahren geopfert werden. Ohne Not, möchte man fast sagen. Doch das wäre falsch, denn der Lehrermangel ist wirklich groß. Weshalb gerade das ohnehin schon geschundene Dobitschen dafür bluten soll, kann vermutlich auch der Landrat nicht erklären. Seine Vorgängerin beklagt, dass ein fehlendes Brandschutzkonzept als einziges Argument für die Schließung der Regelschule vorgeschoben werde. Darüber sei der Kreistag bislang aber nie informiert worden. Stimmt das, wäre allein das ein Skandal. Fakt ist, dass sich die Entwicklung in Dobitschen seit wenigen Jahren wieder entspannt. Der Leerstand ist gering, kein Bauland vorhanden, die Geburten- und Schülerzahlen steigen. Eine Schließung der Regelschule gerade jetzt wäre daher ein fatales Signal für den ländlichen Raum, der doch unbedingt gestärkt werden soll.