Kathleen Niendorf, Lokalreporterin in der Redaktion Schmölln

Meine Meinung: Es weihnachtet sehr in Ponitz

Kathleen Niendorf kann sich dem Weihnachtszauber nicht entziehen

Weihnachtsstimmung ist eindeutig ansteckend. Selbst wenn man nicht in weihnachtlicher Stimmung war, aber dann auf einem Weihnachtsmarkt wie dem in Ponitz landet, ist man spätestens dann in Weihnachtsstimmung.

Was mir besonders gut gefallen hat, sind die vielen Lichter, die familiäre Atmosphäre und die ausgelassene Stimmung. Alle sind gut drauf und es läuft Weihnachtsmusik hoch und runter. Man kann dem Zauber nicht entfliehen und will es auch gar nicht. Mittlerweile ist es kalt geworden, wenn es dunkel wird, bitterkalt. Somit ist eindeutig der Winter (zumindest gefühlt) angekommen. Und im Dezember darf es schon auch mal schneien. Und Winter und Schnee passen gut zusammen.

Alles war also perfekt aufeinander abgestimmt, zur Adventszeit in Ponitz. Was mich überrascht hat, waren die vielen Kinder, die auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs waren und es ging sehr gesittet zu. Da habe ich schon andere Dinge gesehen. Insgesamt habe ich mich sehr wohl gefühlt und würde jedem mit gutem Gewissen empfehlen, diesen schönen Weihnachtsmarkt selbst zu besuchen.