Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist elementares Grundrecht. So banal es klingt, ist es doch nicht ganz einfach umzusetzen. Nur weil sich die meisten Brunnendörfer in der Vergangenheit aus Kostengründen dagegen gewehrt haben, darf man sie heute nicht dafür bestrafen. Die Förderrichtlinie über 2021 hinaus zu verlängern, wäre ein wichtiges Signal.

Auch beim Abwasser könnte man längst viel weiter sein. Aktuell liegt man im ZAL-Gebiet, ebenso wie in Ponitz, bei knapp 40 Prozent Anschlussquote. Das ist viel zu wenig, um die Gewässer sauber zu bekommen. Gerade Verbandschef Marcel Greunke hat enorme Anstrengungen vollbracht, um hier etwas voran zu bringen. Darum kommt die Absage für den vierten Bauabschnitt in Ponitz einer herbe Ohrfeige gleich.

Der Zweckverband wäre jedoch schlecht beraten, hier in Vorleistung zu gehen. Denn ohne Förderung sind die Bauarbeiten schlicht zu teuer. Die Gebühren müssten derart angehoben werden, dass sich am Ende niemand mehr darüber freut und doch lieber seinen Dreck in der Pleiße entsorgt.

Die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund ist nun aufgerufen, Farbe zu bekennen. Will sie saubere Flüsse und Leitungswasser auf dem Dorf?

Dann sollte sie ihre Prioritäten ändern und dort helfen, wo es nötig ist. Die Rekord-Förderung ist ein erster Schritt, doch mit dem richtigen Willen ginge es noch deutlich schneller.