Meine Meinung: Kontaktlos hilfsbereit

In Zeiten verordneter Corona-Ruhe kann man sich zu Hause mit seinen gehamsterten Toilettenpapier-, Nudel- sowie Mehlvorräten verbarrikadieren und sich die Langeweile damit vertreiben, das Haus von oben bis unten zu putzen. Einschließlich aller Zimmerpflanzen.

Oder man kann soziale Kontakte kontaktlos pflegen und neue Verbindungen knüpfen. Wie es beispielsweise gerade die Nachbarn im Schmöllner Wohngebiet An den Queeren tun.

Einkäufe erledigen für die Omi von nebenan oder mit dem Hund aus dem Haus gegenüber eine Runde drehen, weil sein Herrchen bettlägerig ist oder nicht vor die Tür gehen mag wegen der Corona-Ansteckungsgefahr. Dafür braucht es weder jede Menge Vorbereitungszeit, noch Grüppchenbildung oder persönliche Gespräche. Es genügen Gemeinschaftssinn, Pragmatismus und guter Wille, den eigenen Alltag ein wenig umzuorganisieren. All das haben Bettina Model und die Gruppe helfender Nachbarn.

Und wer weiß, vielleicht entstehen so dauerhafte Bekanntschaften oder gar enge Freundschaften, die das anonyme Nebeneinander in dem doch eher dicht besiedelten Wohnstandort an den Schmöllner Queeren dauerhaft aufbrechen? Unterbrechen könnten jetzt Restaurant- und Küchenbetreiber in Schmölln den verordneten Stillstand in ihren Unternehmen. Ein Lieferservice für frisch Gekochtes für Kranke und Hilfsbedürftige wäre nützlich und eine gute Gelegenheit, in der öffentlichen Wahrnehmung haften zu bleiben. Noch dazu, wenn man die Stadtverwaltung als Partner mit im Boot hat.

Eine Idee, die mindestens diskussionswürdig ist, zumal dieses Angebot, ebenso wie die Nachbarschaftshilfe Queeren Schmölln, das Zeug dazu hat, das Leben in der Knopfstadt nach Corona zu bereichern.

Denn selbst wenn die Virus-Welle verebbt ist, gibt es dann immer noch Kranke, Hochbetagte, Hilfsbedürftige, Einsame. Und damit Menschen, für die helfende Nachbarn, warmes Essen ins Haus, eine nette Geste einfach mal so wichtig sind.