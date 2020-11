Etwas irreführend finde ich den Ausdruck „Salami-Lockdown“. Damit wollte der Präsident des Lehrerverbandes ausdrücken, dass die Schulen scheibchenweise geschlossen werden müssen, weil es täglich neue Einrichtungen erwischt. Über 300.000 Schüler bundesweit sind bereits in Quarantäne und können daher nur Zuhause lernen.

Auch im Altenburger Land steigt deren Zahl, etwa an der Wieratalschule. Diese hohe Schlagzahl dürfte viele Eltern und Großeltern vor die Frage stellen, ob ihre Nachkommen nicht einem unnötig hohem Risiko ausgesetzt werden. Zwar ist nicht noch lange nicht gesagt, ob sich die Kinder in der Schule, im Bus oder anderswo angesteckt haben. Doch so richtig überzeugen kann das Hygienekonzept „Lüften und Maske tragen“ angesichts dessen auch nicht. Nicht weniger große Sorgen sollte man sich auch um die Bewohner von Pflegeheimen machen, die durchweg Risikogruppen angehören. Darum ist es vermutlich gerechtfertigt, ein komplettes Besuchsverbot wie in Hainichen zu verhängen. Zum Glück gibt es günstige digitale Endgeräte, über die man sich trotzdem sehen kann, wenn man denn will. Was im Fall der Schulen oft nicht gewünscht erscheint.