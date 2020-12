Meine Meinung: Normalität lässt auf sich warten

Das Weihnachtsfest ist gelaufen und es dürfte das ruhigste und besinnlichste seit langer Zeit gewesen sein. In diesem Jahr wurde weitgehend auf herzliche Umarmungen, Händeschütteln und Schulterklopfen verzichtet. Denn die Lage ist unverändert ernst.

Zwar konnte der Inzidenzwert ein klein wenig abgesenkt werden. Doch mit der roten Laterne bei den Inzidenzzahlen hat sich der Landkreis eines unrühmlichen Spitzenplatz gesichert. Spätestens jetzt sollte man sich in der Kreisverwaltung die Frage stellen, ob man die Prioritäten richtig gesetzt hat. Dass die Strategie nicht zielführend war, belegt schon die Tatsache, dass auch die Bundeswehr in Größenordnungen eingreifen muss, um medizinische Notlagen zu mildern.

Warum man bei der Verfolgung von Kontaktpersonen nicht hinterherkommt, kann kaum an den zahlreichen Anrufern im Gesundheitsamt liegen. Dass inzwischen Mitarbeiter aus anderen Fachdiensten für diese Arbeit herangezogen werden, ist nichts anderes als ein spätes Eingestehen des Scheiterns. Seit Wochen häufen sich die Beschwerden, dass Testergebnisse und Quarantänebescheide zu spät übermittelt werden. Menschen, die ehrenamtlich ihre Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung angeboten haben, erhielten lange keine Antwort. Für Unverständnis sorgt zudem, dass eine Aufschlüsselung der Coronafälle auf die einzelnen Gemeinden angeblich nicht zu leisten sei. In großen Teilen Thüringens gelingt das jedoch.

Will man weitere Mitstreiter im Kampf gegen das Virus gewinnen, sollte man offener kommunizieren. Eine klare Strategie muss her und verbindliche Maßnahmen, wie man die gesteckten Ziele erreichen will. So wie es bislang läuft, offenbaren sich einige blinde Flecken, zudem werden Hilfsbereite abgeschreckt.