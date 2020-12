Meine Meinung Meine Meinung: So zeigen, wie es war

Inzwischen rechne er kaum noch damit, dass die Gemeinde ein Gelände zur Verfügung stellen werde, so Günter Effenberger. Zuletzt hatte man dem Ortsverschönerungsverein vorgeschlagen, die Gebäude dezentral, also auf mehreren Flächen über das Dorf verteilt, aufzustellen. Doch das werde man sicher nicht machen, denn man möchte Nöbdenitz ja so zeigen, wie es wirklich war. Dazu sollen auch noch Wege angelegt werden und zahlreiche weitere Modelle entstehen. Nach oben hin sei alles möglich.